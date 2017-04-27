Deportivo La Coruna: 2 - Real Madrid: 6

La Liga'da Deportivo La Coruna, Riazor Stadı'nda Real Madrid'i konuk etti.

1. dakikada Morata'nın golüyle öne geçen Galacticos, 14'te James Rodriguez'le skoru 2-0 yaptı.

Ev sahibi ekip 35. dakikada Andone'nin golüyle farkı bire indirdi, ancak Real Madrid 44. dakikada Lucas Vazquez'le bir gol daha buldu ve soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Real Madrid 66'da James Rodriguez, 77'de de Isco'nun golleriyle skoru 5-1'e taşıdı.

84'te Joselu takımının ikinci golünü atsa da, son sözü 87. dakikada Casemiro söyledi.

Real Madrid maçtan 6-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcu Emre Çolak, Real Madrid karşısında 90 dakika forma giydi.