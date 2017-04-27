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Dursun Özbek Galatasaray
FUTBOL

Dursun Özbek: Artık ağlatmayın

“Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil. Bu 6 maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkan vermeyin.”

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:27:15 Güncelleme: 09:32:15

F.Bahçe derbisinden önce adeta Florya’da kamp kuran G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün de tesislere gidip teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Futbolculardan, kalan maçlarda galibiyet isteyen Özbek’in sözleri kulübün resmi sitesinden de paylaşıldı:  Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.

‘YENİDEN AYAĞA KALKIN’

  • Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh halinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşçasına ayağa kalkmanız gerekiyor. 

  • F.Bahçe maçında sahaya koyduğunuz mücadele ve oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum ancak ne yazık ki sonuç istediğimiz şekilde olmadı... Önümüzdeki 6 maça konsantre olmalıyız.

  • Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil; bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkan vermeyin.

SELÇUK İNAN: TÜM GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ
Takım arkadaşları adına söz alan Kaptan Selçuk İnan, Başkan Dursun Özbek’e sonuna kadar mücadele sözü verdi. Tecrübeli yıldız, “Maçtan sonra ben de arkadaşlarımı oyundan dolayı tebrik ettim, ancak sonuç istediğimiz gibi değildi. Bundan sonraki 6 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Fakat size tek bir şeyin sözünü takım arkadaşlarım adına verebilirim; sonuna kadar mücadele edeceğiz, tüm gücümüzü ortaya koyacağız” diye konuştu.

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