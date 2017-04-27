Ersun Yanal'dan Yusuf Yazıcı'ya: Sakın 'Oldum' deme

Fenerbahçe’deyken Salih Uçan konusunda yaptığı tespitler tartışılan, daha sonra da haklı çıkan Ersun Yanal, Trabzonspor’un yükselen değeri Yusuf Yazıcı’yı kanatları altına aldı.

Bu sezon forma giydiği 13 maçta 3 gol atıp 6 asiste imza atan 20 yaşındaki yeteneğe “rüzgara kapılmaması” amacıyla öğütlerde bulunan Ersun Yanal, “Herkesin dilindesin. Ancak bunlar seni şımartmamalı, daha fazla motive etmeli. Yoksa bunun bedeleni ağır ödersin. Daha yolun başındasın. Sakın ‘Tamam, ben oldum’ deme... Bu meslek nankördür. Hep daha fazla çalışmalı, yeteneklerini geliştirmelisin” şeklinde uyarılar yapıyor. Yusuf’un da hocasına “Dediklerinizi yapacağım, yüzünüzü kesinlikle kara çıkartmayacağım” şeklinde söz verdiği ifade edildi.

HALUK AYYILDIZ