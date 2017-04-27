Kemal Özdeş: Hedefimiz kupada final

Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Atiker Konya’yı yenerek hem toparlanmak hem de rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, “Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Gol yemeden kazanmak için mücadele edeceğiz. Takımımın ligin 2. yarısı ve kupadaki performansından çok memnunum. Oyunun iki yönünü de etkili oynuyoruz. Oyuncularımın isteği ve inancı üst düzeyde. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.

‘ZOR OLACAK‘

Atiker Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman, İstanbul’daki ilk maçın zor geçeceğini söyledi. Kasımpaşa’yla ligde 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, “İyi bir skorla dönüp evimizde turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.



HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE