KASIMPAŞA HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kemal Özdeş Kasımpaşa
FUTBOL

Kemal Özdeş: Hedefimiz kupada final

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Atiker Konyaspor'a karşı oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:06:09 Güncelleme: 10:18:34

Ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki ilk maçında Atiker Konya’yı yenerek hem toparlanmak hem de rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Kemal Özdeş, “Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Gol yemeden kazanmak için mücadele edeceğiz. Takımımın ligin 2. yarısı ve kupadaki performansından çok memnunum. Oyunun iki yönünü de etkili oynuyoruz. Oyuncularımın isteği ve inancı üst düzeyde. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.

‘ZOR OLACAK‘
Atiker Konyaspor’un hocası Aykut Kocaman, İstanbul’daki ilk maçın zor geçeceğini söyledi. Kasımpaşa’yla ligde 1-1 berabere kaldıklarını hatırlatan tecrübeli hoca, “İyi bir skorla dönüp evimizde turu geçmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

HABERTÜRK SPOR / VOLKAN KÖSE

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda avantaj peşinde!
FUTBOL

Paşa kupada avantaj peşinde!
Karabükspor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Karabük'te kazanan yok!
Kasımpaşa'da hedef galibiyet
FUTBOL

Paşa'nın hedefi 3 puan
Turgut Doğan Şahin: "Avrupa'yı istiyoruz"
FUTBOL

"Avrupa'yı istiyoruz"