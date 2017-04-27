CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupa Pachuca'nın

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tigres'i rövanşta 1-0 yenen Pachuca, şampiyonluğa ulaştı.



Meksika'nın Pachuca kentindeki Miguel Hidalgo Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde Pachuca, Tigres'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Franco Jara'nın 83. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Meksika kulüplerinin karşı karşıya geldiği finalde, iki maç sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Pachuca 5. şampiyonluğunu elde etti.

Pachuca ayrıca 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkını da kazandı.