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CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde kupa Pachuca'nın

Meksika kulüplerinin karşılaştığı finalde, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tigres'i rövanşta 1-0 mağlup eden Pachuca kupayı kaldırdı

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:59:53 Güncelleme: 11:03:16

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi finalinde, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tigres'i rövanşta 1-0 yenen Pachuca, şampiyonluğa ulaştı.

Meksika'nın Pachuca kentindeki Miguel Hidalgo Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde Pachuca, Tigres'i konuk etti. Ev sahibi ekip, Franco Jara'nın 83. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Meksika kulüplerinin karşı karşıya geldiği finalde, iki maç sonunda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Pachuca 5. şampiyonluğunu elde etti.

Pachuca ayrıca 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkını da kazandı.

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