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Bayern Münih, Thiago'yla uzatıyor

Almanya Kupası yarı final maçında Borussia Dortmund'a 3-2 kaybeden Bayern Münih, Thiago'yla sözleşme uzatıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:27:57 Güncelleme: 12:35:08

Almanya Kupası yarı final maçında ile Borussia Dortmund'la Allianz Arena'da karşılaşan ve 3-2 mağlup olan Bayern Münih'te taraftarı teselli edecek bir haber geldi. Kicker'in iddiasına göre Bayern Münih, 26 yaşındaki yıldızı Thiago'nun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatacak.

İspanyol yıldız, 2013 yılında Pep Guardiola'nın isteğiyle 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Aradan geçen sürede üç yıl sakatlıklarla boğuşan Thiago, bu sezon profesyonel kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Bundesliga'da 25 maçta 5 gol 6 asistle oynayan İspanyol yıldız, toplamda 39 maçta Bayern Münih formasını terletti. Bu mücadelelerde 8 golünün yanı sıra 10 da asisti bulunuyor.

2021 BAYERN'İ
Bayern Münih'te Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Javi Martinez, David Alaba, Thomas Müller ve Robert Lewandowski'nin sözleşmeleri de 2021'de sona erecek.

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