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Beykan Şimşek
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Beykan Şimşek şans istiyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Beykan Şimşek, sarı-lacivertli kulüpten şans istiyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:55:37 Güncelleme: 13:00:28

Sırasıyla Karabük, Adana Demirspor, Sivasspor ve Altınordu'da kiralık olarak top koşturan Beykan Şimşek, Fenerbahçe'den bir şans daha istiyor.

Genç futbolcu, Fanatik'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Beykan'ın o sözleri:

"KARAVAEV'DEN DAHA İYİYİM"
"Şu an Dereağzı'nda idman yapıyorum. İlk önce hedefim Fenerbahçe'de kampa çağrılmak. Çünkü çağrıldığım takdirde kalıp katkı vereceğime inancım tam. 'Yetenekli' denilip en az şans verilen isim benim Fenerbahçe'de. Yemin ediyorum Karavaev'den iyiyim. İyi değilsem futbolu bırakırım. Ben her şeyden önce Fenerbahçeli'yim."

"AYKUT HOACAN ŞANS İSTİYORUM"
"Aykut Kocaman bana şans veren, buralara gelmemi sağlayan kişi. Döndüğü takdirde en azından beni bir görmek isteyecektir. Eğer ben de bu şansı yeniden bulursam Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım."

"BİZİ SEN DÜŞÜRDÜN"
"Kariyerimde birçok hocayla çalıştım. Aykut Kocaman, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas, Sergen Yalçın... Sivas'a kadar da hiçbir hocamla sorunum olmadı. Sivas düşünce çok teklif aldım. Gitmek istiyordum. Süper Lig'deki performansımdan sonra 1. Lig'de oynamak istemiyordum. Mecnun Başkan ve kulüp menaceriyle konuştum, yardımcı olmadılar. Başkan hatta, 'Bizi sen düşürdün, sen çıkaracaksın' dedi."

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