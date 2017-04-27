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Akhisar Belediyespor kalitesine güveniyor

Akhisar Belediyespor'un basın sözcüsü İbrahim Evren Acar, kaliteli bir ekip olduklarını ve gelecek sezonda da bu kadroyu korumak istediklerini belirtti

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:37:28 Güncelleme: 14:39:36

Okan Buruk'un göreve gelmesiyle takımın daha mücadeleci bir kimliğe büründüğünü kaydeden Acar, "Bursaspor maçında yediğimiz gole çok çabuk reaksiyon gösterdik ve oyunu kontrolümüzde tutarak farklı bir galibiyet aldık. Öne geçtikten sonra oyuncuların öz güveni çok fazlaydı. Aynı oyunu Kasımpaşa maçında da sergileyip, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Takımda sakat ve cezalı oyuncu olmadığını vurgulayan kulüp basın sözcüsü, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tam kadro sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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