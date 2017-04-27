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Tottenham taraftarının kafatasını kırdılar!

22 Nisan Cumartesi günü oynanan ve Chelsea'nin 4-2 kazandığı Tottenham maçı sonrasında Chelsea taraftarı sanılan bir Tottenham taraftarı, yine Tottenham taraftarlarının saldırısına uğradı

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:00:18 Güncelleme: 15:08:08

Michael Voller adındaki 23 yaşındaki Tottenham taraftarı, FA Cup yarı final maçından sonra Tottenham taraftarlarının saldırısına uğradı. Chelsea taraftarı sanılarak şiddete maruz kalan Voller'in elmacık kemiği, göz çukuru ve kafatasında kırıklar meydana geldiği tespit edildi. Güvenlik güçleri, Voller'in fotoğraflarını yayınladı ve zanlıların tespiti için çağrıda bulundu.

Londra polisinin yaptığı açıklamaya göre bir restoranın yanında yürümekte olan Voller, kimliği belirlenememiş bir grup Tottenham taraftarının saldırısına maruz kaldı. Taraftarların, 23 yaşındaki Voller'i Chelsea taraftarı sandığı için böyle bir eylemde bulunduğu belirtildi.

Polis memuru James Robb, olayla ilgili olarak "Tahrik unsuru olmayan bu olay, genç bir insanın ömrü boyunca taşıyacağı bir iz olarak kalacak" dedi.

Voller'in görme bozukluğu yaşayabileceği söyleniyor.

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