Jorge Mendes, Talisca'yı satıyor

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia geldi.



Beşiktaş 'ta oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Talisca'nın gelecek sezon da siyah beyazlı takımda oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korurken; Benfica'nın Brezilyalı yıldızı sezon sonunda satacağı ifade edildi.



Portekiz basınında yer alan habere göre; Talisca'nın menajeri Jorge Mendes, 23 yaşındaki oyuncuyu satacağına dair Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira'ya söz verdi.



Talisca ile Monaco'nun ilgilendiği kaydedilirken, Fransa temsilcisinin Brezilyalı yıldıza yatırım yapmaya niyetli olduğu vurgulandı.



Beşiktaş'ta çıktığı 29 resmi maçta 14 gol 6 asistlik bir performans sergileyen Talisca'nın 25 milyon euroluk bonservis bedeli ise siyah beyazlıların önündeki en büyük engel olarak duruyor.



(Ajansspor)

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