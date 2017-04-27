Karabükspor, Gaziantepspor'a hazır

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Oynanan taktik maçla sona eren idmanda, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, takımdan ayrı çalıştı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kart cezalısı Paul Papp ve Kerim Zengin'den yoksun Gaziantep'e hareket etti.

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, açıklamada, Gaziantep'den puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Gül, "Alacağımız puanlar son haftalarda rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu yüzden bu maç önemli. Zor maç olacak." ifadelerini kullandı.