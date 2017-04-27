KARDEMİR KARABÜKSPOR HABERLERİ
27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Karabükspor antrenman
FUTBOL

Karabükspor, Gaziantepspor'a hazır

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

27 Nisan 2017 Perşembe, 16:59:23 Güncelleme: 17:01:56

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Oynanan taktik maçla sona eren idmanda, sakatlığı devam eden Kerim Zengin, takımdan ayrı çalıştı.

İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, kart cezalısı Paul Papp ve Kerim Zengin'den yoksun Gaziantep'e hareket etti.

 

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, açıklamada, Gaziantep'den puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Takımda morallerin yerinde olduğunu dile getiren Gül, "Alacağımız puanlar son haftalarda rahat nefes almamızı sağlayacak. Bu yüzden bu maç önemli. Zor maç olacak." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Günün transfer iddiaları (27.04.2017)
FUTBOL

La Liga'dan Süper Lig'e!
Beşiktaş'ta gidecek isimler belli oldu
FUTBOL

Beşiktaş'ta dev operasyon!
PFDK toplantısında Başakşehirli futbolcuların kararı nasıl verildi?
FUTBOL

Bu kadarına pes!
Felipe Melo rakibine yumruk attı!
FUTBOL

Felipe Melo'dan sağ kroşe!