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Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!

27 Nisan 2017 Perşembe, 17:19:00

KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde yer alan sekiz takımın saha dışındaki performansını incelediği araştırmasında yüksek bütçelerin aynı oranda başarıyı getirmediğini belirtti

  • 1 Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
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    KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ni inceledi.

  • 2 Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
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    Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 takımın saha dışı performansını incelendiği araştırmada, yüksek bütçelerin aynı oranda başarı getirmediği ortaya çıktı.

  • 3 Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
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    "Kupa 1" olarak bilinen Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takımın ekonomik performansını ölçen Football Benchmark, ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmada takımların yaptıkları harcamaların, yeşil sahaya birebir olarak yansımadığı net bir şekilde görüldü.

  • 4 Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
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    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid ve Monaco yarı finale yükselen takımlar oldu.

  • 5 Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
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    Real Madrid, 619 milyon Euro'luk geliri ile zirvede yer aldı. Geri kalan üç takımın tüm gelirleri toplandığında ise 647 milyon Euro olduğu görüldü. 

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