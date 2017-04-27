Şampiyonlar Ligi'nde yüksek bütçe başarı getirmiyor!
27 Nisan 2017 Perşembe, 17:19:00 | Güncelleme: 17:43:59
KPMG Football Benchmark ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde yer alan sekiz takımın saha dışındaki performansını incelediği araştırmasında yüksek bütçelerin aynı oranda başarıyı getirmediğini belirtti
1
1|16
KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ni inceledi.
2
2|16
Şampiyonlar Ligi'ndeki son 8 takımın saha dışı performansını incelendiği araştırmada, yüksek bütçelerin aynı oranda başarı getirmediği ortaya çıktı.
3
3|16
"Kupa 1" olarak bilinen Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takımın ekonomik performansını ölçen Football Benchmark, ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmada takımların yaptıkları harcamaların, yeşil sahaya birebir olarak yansımadığı net bir şekilde görüldü.
4
4|16
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid ve Monaco yarı finale yükselen takımlar oldu.
5
5|16
Real Madrid, 619 milyon Euro'luk geliri ile zirvede yer aldı. Geri kalan üç takımın tüm gelirleri toplandığında ise 647 milyon Euro olduğu görüldü.
HABERİN DEVAMI
6
6|16
616 milyon Euro'luk Barcelona ve 592 milyon Euro'luk Bayern Münih gibi büyük gelirlere sahip olan takımlar ise bütçelerini performansa yansıtamadı.
7
7|16
Araştırmaya göre; Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden olan Barcelona, futbolcularına yıllık 372 milyon Euro harcadı.
8
8|16
Bayern Münih ise 260 milyon Euro maaş bütçesi ile Avrupa'nın en çok harcama yapan takımlarından biri oldu. Ancak bu iki takım Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
9
9|16
Futbol takımına yılda 137 milyon Euro harcayan Atletico Madrid ile 82 milyon Euro maaş bütçeli Monaco ise Devler Ligi'nin son 4 takımı arasında bulunuyor.
10
10|16
Gelir-gider tablosuna bakıldığında da zirvede Real Madrid bulunuyor. Beyaz Şimşekler, 2013-14 ve 2015-16 sezonları arasında 110,8 milyon Euro kar elde etti.
HABERİN DEVAMI
11
11|16
Oyuncu alım-satımında son 3 sezonda Atletico Madrid sadece 2 milyon Euro eksiye düştü.
12
12|16
Atletico Madrid 18,7 milyon Euro, Monaco 1,2 milyon Euro kar sağlarken, Juventus ise 300 bin Euro zarar etti.
13
13|16
Barcelona 85 milyon Euro ve Bayern Münih ise 73,4 milyon Euro kar elde etmesine rağmen çeyrek finalden ileriye adım atamadı.
14
14|16
Monaco 2 milyon Euro kar etti. Diğer yarı finalistler Juventus 92 milyon Euro, Real Madrid 165 milyon Euro harcadı.
15
15|16
İngiltere Premier Ligi’nin son şampiyonu Leicester'in bu başarısı ekonomik gerçekliği de yerle bir etti.
HABERİN DEVAMI
16
16|16
Leicester'ın maaş harcaması Premier Lig'deki rakipleri Manchester City'den yüzde 32, Manchester United'tan da yüzde 66 daha küçük olduğu görüldü.