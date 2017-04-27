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Kasımpaşa - Atiker Konyaspor
FUTBOL

Kasımpaşa - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

27 Nisan 2017 Perşembe, 18:35:17 Güncelleme: 19:56:14

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u yenerek hem toparlanmak hem de ikinci maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kasımpaşa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlığı devam eden Tunay Torun dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

KUPA GOLCÜSÜ BATUHAN
Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa'da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 20.45
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Adem, Andre Castro, Turgut Doğan, Koita
YEDEKLER: Eray, Abdullah, Otigba, Bozhikov, Guanca, Eduok, Batuhan
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer, Bajic
YEDEKLER: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba, Fofana, Meha, Hora
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

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