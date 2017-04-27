Kasımpaşa - Atiker Konyaspor | CANLI YAYIN

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet alamayan Kasımpaşa, Atiker Konyaspor'u yenerek hem toparlanmak hem de ikinci maç öncesi avantaj yakalamak istiyor.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Kasımpaşa, ligin 10. haftasında Konya'da rakibine 2-1 yenilirken, İstanbul'da 27. haftada oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Kasımpaşa'da, Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde sakatlığı devam eden Tunay Torun dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

KUPA GOLCÜSÜ BATUHAN

Kasımpaşa'da takımın en skorer ismi Adem Büyük olurken, Ziraat Türkiye Kupası'nda en çok gol atan isim ise Batuhan Altıntaş oldu. Kasımpaşa'da 7 gol ile kupada en fazla gol atan oyuncu unvanını Batuhan alırken, gole en çok katkı veren oyuncu ise Turgut Doğan Şahin oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ



KASIMPAŞA - ATİKER KONYASPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 20.45

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Adem, Andre Castro, Turgut Doğan, Koita

YEDEKLER: Eray, Abdullah, Otigba, Bozhikov, Guanca, Eduok, Batuhan

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Douglas, Volkan, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer, Bajic

YEDEKLER: Abdulaziz, Selim, Jonsson, Mbamba, Fofana, Meha, Hora

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman