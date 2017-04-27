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Fode Koita Kasımpaşa
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Kasımpaşa'da Fode Koita sakatlandı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçında ev sahibi ekibin golcüsü Fode Koita sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti. Koita'nın tendonlarının koptuğu öğrenildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 22:20:54 Güncelleme: 22:50:24

Maçın 52. dakikasında bir gol pozisyonuna giren Koita yaptığı vuruş sonrası sakatlanarak yerde kaldı.

Acı içerisinde kıvranan Fransız oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle oyun dışına çıkarıldı. Sağ diz yan bağlarından sorun yaşayan Koita'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 

TENDONLARI KOPTU
Kasımpaşa'da oyuna Koita'nın yerine Eduok dahil oldu. Yapılan kontroller sonrası Koita'nın ayak tendonlarının koptuğu öğrenildi.

ATİKER KONYASPOR'DAN MESAJ

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