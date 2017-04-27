Kasımpaşa'da Fode Koita sakatlandı!

Maçın 52. dakikasında bir gol pozisyonuna giren Koita yaptığı vuruş sonrası sakatlanarak yerde kaldı.

Acı içerisinde kıvranan Fransız oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle oyun dışına çıkarıldı. Sağ diz yan bağlarından sorun yaşayan Koita'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

TENDONLARI KOPTU

Kasımpaşa'da oyuna Koita'nın yerine Eduok dahil oldu. Yapılan kontroller sonrası Koita'nın ayak tendonlarının koptuğu öğrenildi.

ATİKER KONYASPOR'DAN MESAJ

— Atiker Konyaspor (@konyaspor) April 27, 2017