Dick Advocaat: "Devre arasında transferler olsa şampiyonduk"

Fenerbahçe’nin tecrübeli teknik direktörü Dick Advocaat son haftalarda takımının artan performansı sonrasında yardımcılarına ve yakın çevresine önemli itiraflarda bulundu.

Sarı-Lacivertliler’in Hollandalı çalıştırıcısı, takımın son dönemdeki bu çıkışının sürpriz olmadığını ifade ederken, “Kazanma alışkanlığını elde ettik. Artık iyi oynamasak bile maçları kazanabiliyoruz. Ligde zirvenin çok gerisinde kaldık. Eğer bu dönemlere başa baş girebilseydik şampiyon olabilirdik. Devre arasına aslında kafa kafaya girmeyi başardık. Fakat devre arasında istediğimiz transferler yapılmadı. Daha sonra rahat geçmemiz gereken maçlarda puan kayıpları yaşadık. Eğer transferler yapılmış olsaydı ben şampiyon olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

‘İYİ BİR SEZON GEÇİRMİŞ OLACAĞIZ’

Dick Advocaat, tribünlerin boş olmasının da kendilerini olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi. Kurt hoca, “Tribünlerin boş olması da bizi çok olumsuz etkiledi. Ev sahibi avantajı olmadan sezonu geride bıraktık. Bu da çok fazla puan kaybı yaşamamıza sebep oldu. Tüm bunlara rağmen Türkiye Kupası’nı alabiliriz ve ligi 2. sırada bitirebiliriz. Eğer bu hedeflere ulaşırsak iyi bir sezon geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

KANARYA’DAKİ PERFORMANSI MİLLİ TAKIM KAPISINI AÇTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat’a Türk spor kamuoyu ağır eleştiriler yöneltse de Hollanda cephesi bu duruma hiç de öyle bakmadı.



Tam tersine tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe’de gösterdiği performans başarılı bulundu ve Hollanda Milli Takımı’nın başına geçmesi için teklif yapıldı.



Öyle ki sene başında görevinden ayrıldığı için büyük tepki görmesine rağmen Hollanda Futbol Federasyonu, Advocaat’ın F.Bahçe’de başarılı olduğunu kabul ederek kurt hocaya yeniden teklifte bulundu.

HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL