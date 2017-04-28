Galatasaray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde üç takımlı topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ardından tempolu koşu yapan futbolcular, bir sonraki kısımda top kaybında baskı çalışması üzerinde durdu ve antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.