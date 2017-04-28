GALATASARAY HABERLERİ
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray antrenman
FUTBOL

Galatasaray, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti

28 Nisan 2017 Cuma, 16:21:45 Güncelleme: 16:28:55

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, devam eden bölümde üç takımlı topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ardından tempolu koşu yapan futbolcular, bir sonraki kısımda top kaybında baskı çalışması üzerinde durdu ve antrenman tamamlandı.

Galatasaray, Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Dursun Özbek'le geriye gidiyor!
FUTBOL

Her şey o gün başladı!..
Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 0 | MAÇ SONUCU
VOLEYBOL

Finalde ilk adımı F.Bahçe attı!
Ahmet Çakar, Igor Tudor'a yüklendi
FUTBOL

"Tudor ancak kız takımını çalıştırır"
Ergin Ataman: Fenerbahçe'yi hem kıskanıyorum, hem de takdir ediyorum
BASKETBOL

Ataman'dan itiraf: Fenerbahçe'yi...