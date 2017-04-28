Josef de Souza: Fenerbahçe tarihine geçtim

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray maçında galibiyet golünü atan Josef de Souza, Brezilya'nın önemli spor gazetelerinden Globo Esporte'ye açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcu, attığı golle kulüp tarihine geçtiğine inandığını söyledi.

Takımına galibiyeti kazandırmaktan mutluluk duyduğunu belirten Josef, "Galatasaray'a gol attığım için kulüp tarihine geçtiğime inanıyorum. O anda hissettiklerimi tarif edecek bir kelime, hiçbir şey yok. Çok mutluyum. Adımı bu kulübün tarihinde yaşatmak istiyorum" dedi.

"ALEX'İN YAPTIKLARININ YANINA YAKLAŞSAM YETER"

Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe'ye gelirken kendine performans çıtası olarak Alex de Souza'yı baz aldığını söyledi. Josef, "Buraya ilk geldiğimde 'Alex'in Türkiye'de yaptıklarının üçte birini yapsam çok mutlu olurum' demiştim. Bu yolda ilerliyorum. Yavaş yavaş kulübün içindeki yerimi alıyorum. Bir gün, bu üçte bire ulaşacağımı umuyorum" dedi.

TÜRK TAKIMLARINA İNANIYOR

Türk futbolunun temel direklerinin Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olduğunu ifade eden Josef, bu kulüplerden birinin bir gün Avrupa'da zirveye oynayacağına inandığını ekledi. Tecrübeli futbolcu, "Türk takımlarının Avrupa Ligi'nde yarı finaller ve kupa için mücadele edeceği günlerin yakın olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin altyapısı değişiyor. Takımlar ve mantalite de öyle. Türkiye'de lig şampiyonluğu için mücadele eden takımların kısa sürede Şampiyonlar Ligi'nde daha üst yerlere geleceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM!

Kariyerinde 3 maça çıktığı Brezilya Milli Takımı'na yeniden çağrılmayı umduğunu dile getiren De Souza, "Takımımdaki görevimi iyi bir şekilde yapmaya devam ediyorum. Milli davet alırsam, seve seve giderim. Çok fazla rekabet olduğunu biliyorum. Tite, milli takımla büyük işler yapıyor. 2018'de bazı değişiklikler yapacağına inanıyorum. Burada bekliyorum. O formayı taşımak, hepimiz için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

"BREZİLYA'DA FIRSAT BULAMADIĞIM GÜZEL GÜNLERİ BURADA YAŞIYORUM"

Türkiye'de Brezilya'daki gibi asayiş problemlerinin bulunmadığına dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu, "Brezilya'da yaşama fırsatını bulamadığım güzel günleri, Türkiye'de yaşıyorum. Burada hırsızlık, güvenlik gibi gündelik problemler yok. Halk burada çok normal yaşıyor, siyasi ortam da aynı. İstanbul'da çok rahat ve iyi şartlarda yaşıyorum. Umarım bir gün Brezilya'da da çocuklarımı büyüttüğüm Türkiye'deki gibi rahat yaşayabilirim" değerlendirmesinde bulundu.