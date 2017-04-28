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Şota Arveladze
FUTBOL

Şota, Trabzon'a bu kez yazar olarak geldi

Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze, "Dün" isimli kitabının tanıtımı kapsamında Trabzon'da okurları ile bir araya geldi

28 Nisan 2017 Cuma, 20:27:15 Güncelleme: 20:28:51

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen Trabzon Kitap Günleri fuarına katılan Şota Arveladze, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Çocukluğu ve futbolculuk yaşamını konu alan 'Dün' isimli kitabını 8 yıl önce Gürcü dilinde kaleme alan Şota, Türkçeye çevrilmiş halini okuyucuların beğenisine sundu. Fuarda bulunan stantları da gezen Arveladze, kitabını imzalayarak okurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Arveladze'ye, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya tarafından plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

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