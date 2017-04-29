İspanya Ligi La Liga'da Real Madrid, evinde 40 puanla 12. sırada yer alan Valencia'yı konuk ediyor. Barcelona'nın 1 maç eksiğiyle gerisinde bulunan Real Madrid, Valencia karşısında mutlak galibiyet arıyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Türkiye saati ile 17:15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
● Valencia, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 17 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
● Valencia, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
● Real Madrid, evinde oynadığı son maçta Barcelona'ya 3-2 kaybetti.
● Valencia, deplasmanda oynadığı son maçta Malaga'ya 2-0 kaybetti.
● Real Madrid, ligde Valencia ile karşılaştığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
● Valencia, Real Madrid ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 kez yenildi.
● Real Madrid ve Valencia arasında oynanan son karşılaşmada, Valencia 2-1 kazandı.
MUHTEMEL KADROLAR
Real Madrid: Kiko Casilla, Marcelona, Nacho Fernandez, Raphael Vatane, Danilo, Marco Asensio, Isco, Mateo Kovacic, James Rodriguez, Alvaro Morata ve Lucas Vazquez
Valencia: Diego Alves, Ezequiel Garay, Aderlan Santos, Guilherme Siqueira, Martin Montoya, Enzo Perez, Carlos Soler, Fabian Orellana, Nani, Munir El Haddadi, Simone Zaza