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Real Madrid - Valencia
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Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma öncesinde Real Madrid'in tek hedefi galibiyet. Peki Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:32:35 Güncelleme: 10:36:29

İspanya Ligi La Liga'da Real Madrid, evinde 40 puanla 12. sırada yer alan Valencia'yı konuk ediyor. Barcelona'nın 1 maç eksiğiyle gerisinde bulunan Real Madrid, Valencia karşısında mutlak galibiyet arıyor. Peki Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak. Türkiye saati ile 17:15'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Valencia, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 17 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Valencia, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Real Madrid, evinde oynadığı son maçta Barcelona'ya 3-2 kaybetti.

● Valencia, deplasmanda oynadığı son maçta Malaga'ya 2-0 kaybetti.

● Real Madrid, ligde Valencia ile karşılaştığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

● Valencia, Real Madrid ile deplasmanda oynadığı son 5 maçta 1 kez yenildi.

● Real Madrid ve Valencia arasında oynanan son karşılaşmada, Valencia 2-1 kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Real Madrid: Kiko Casilla, Marcelona, Nacho Fernandez, Raphael Vatane, Danilo, Marco Asensio, Isco, Mateo Kovacic, James Rodriguez, Alvaro Morata ve Lucas Vazquez

Valencia: Diego Alves, Ezequiel Garay, Aderlan Santos, Guilherme Siqueira, Martin Montoya, Enzo Perez, Carlos Soler, Fabian Orellana, Nani, Munir El Haddadi, Simone Zaza

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