İspanya Ligi La Liga'da Espanyol, evinde ligde liderlik koltuğundaki Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona'nın mutlak 3 puanlık galibiyet için çıkacağı maç öncesinde Espanyol da ligin ilk 10 sırasında kalmak için mücadele ediyor. Peki Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ESPANYOL - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

RCDE Stadium'da oynanacak karşılaşmada İspanyol haken Undiano Mallenco düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan maç beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Espanyol, evinde oynadığı son maçta Atletico Madrid'e 1-0 kaybetti.

● Barcelona, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid'i 3-2 yendi.

● Espanyol, ligde evinde oynadığı son 8 maçın altısını kazandı.

● Espanyol ve Barcelona arasında oynanan son maçta Barcelona, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

MUHTEMEL KADROLAR

Espanyol: Diego Lopez, Marc Navarro, Diego Reyes, Jose Manuel Jurado, Javi Fuego, Victor Sanchez, Aaron Martin, David Lopez, Gerard Moreno, Felipe Caicedo ve Pablo Piatti

Barcelona: Marc- Andre ter Stegen, Lucas Digne, Gerard Pique, Javier Mascherano, Andre Gomes, Ivan Rakitic, Arda Turan, Sergio Busquets, Denis Suarez, Lionel Mesis ve Paco Alcacer