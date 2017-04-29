Almanya Ligi Bundesliga'da 56 puanla 3. sırada yer alan Borussia Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor. Peki Borussia Dortmund - Köln maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...
BORUSSİA DORTMUND - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maç canlı olarak Eurosport 2'den izlenebilecek.
● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.
● Köln, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 12 gol atarken kalesinde de 11 gol gördü.
● Köln, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.
● Borussia Dortmund, evinde oynadığı son maçta Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.
● Köln, deplasmanda oynadığı son maçta Augsburg'a 2-1 kaybetti.
● Borussia Dortmund, evinde oynadığı son 6 maçı da kazandı. Aynı zamanda evinde 14 maçtır yenilmedi.
● Köln, deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.
MUHTEMEL KADROLAR
Borussia Dortmund: Roman Bürki, Raphael Guerreiro, Matthias Ginter, Marcel Schmelzer, Gonzalo Castro, Erik Durm, Marco Reus, Nuri Şahin, Sven Bender, Christian Pulisic ve Ousmane Dembele
Köln: Timo Horn, Dominique Heintz, Jonas Hector, Konstantin Rausch, Frederik Sörensen, Lukas Klünter, Matthias Lehmann, Leonardo Bittencourt, Milos Jojic, Yuya Osako ve Anthony Modeste