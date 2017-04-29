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Borussia Dortmund - Köln
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Borussia Dortmund - Köln maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Borussia Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor. Peki Borussia Dortmund - Köln maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:53:11 Güncelleme: 12:00:28

Almanya Ligi Bundesliga'da 56 puanla 3. sırada yer alan Borussia Dortmund, evinde Köln'ü konuk ediyor. Peki Borussia Dortmund - Köln maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

BORUSSİA DORTMUND - KÖLN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Signal Iduna Park'ta oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 16:30'da başlayacak. Alman hakem Tobias Stieler'in düdük çalacağı maç canlı olarak Eurosport 2'den izlenebilecek.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Köln, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Borussia Dortmund, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 12 gol atarken kalesinde de 11 gol gördü.

● Köln, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Borussia Dortmund, evinde oynadığı son maçta Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.

● Köln, deplasmanda oynadığı son maçta Augsburg'a 2-1 kaybetti.

● Borussia Dortmund, evinde oynadığı son 6 maçı da kazandı. Aynı zamanda evinde 14 maçtır yenilmedi.

● Köln, deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Borussia Dortmund: Roman Bürki, Raphael Guerreiro, Matthias Ginter, Marcel Schmelzer, Gonzalo Castro, Erik Durm, Marco Reus, Nuri Şahin, Sven Bender, Christian Pulisic ve Ousmane Dembele

Köln: Timo Horn, Dominique Heintz, Jonas Hector, Konstantin Rausch, Frederik Sörensen, Lukas Klünter, Matthias Lehmann, Leonardo Bittencourt, Milos Jojic, Yuya Osako ve Anthony Modeste

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