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Wolfsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wolfsburg, evinde 70 puanla liderlik koltuğundaki Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki Wolfsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:25:27 Güncelleme: 12:30:10

Almanya Ligi Bundesliga'da zor günler geçiren Wolfsburg, evinde 70 puanla liderlik koltuğundaki Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki Wolfsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

WOLFSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak mücadele Eurosport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

● Wolfsburg, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Wolfsburg, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

● Wolfsburg, evinde oynadığı son maçta Ingolstadt'ı 3-0 mağlup etti.

● Bayern Münih, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid'e 4-2 kaybetti.

● Bayern Münih, ligde 3 maçtır kaybetmiyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Wolfsburg: Koen Casteels, Robin Knoche, Riechedly Bazoer, Yunus Mallı, Vieirinha, Kuba Blaszczykowski, Josuha Guilavogui, Yannick Gerhardt, MAxi Arnold ve Mario Gomez

Bayern Münih: Sven Ulreich, Juan Bernat, David Alaba, Mats Hummels, Rafinha, Arjen Robben, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Franck Ribery, Thomas Müller ve Robert Lewandowski

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