Almanya Ligi Bundesliga'da zor günler geçiren Wolfsburg, evinde 70 puanla liderlik koltuğundaki Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki Wolfsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?
WOLFSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak mücadele Eurosport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
● Wolfsburg, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Wolfsburg, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.
● Wolfsburg, evinde oynadığı son maçta Ingolstadt'ı 3-0 mağlup etti.
● Bayern Münih, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid'e 4-2 kaybetti.
● Bayern Münih, ligde 3 maçtır kaybetmiyor.
MUHTEMEL KADROLAR
Wolfsburg: Koen Casteels, Robin Knoche, Riechedly Bazoer, Yunus Mallı, Vieirinha, Kuba Blaszczykowski, Josuha Guilavogui, Yannick Gerhardt, MAxi Arnold ve Mario Gomez
Bayern Münih: Sven Ulreich, Juan Bernat, David Alaba, Mats Hummels, Rafinha, Arjen Robben, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Franck Ribery, Thomas Müller ve Robert Lewandowski