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Everton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Everton, evinde liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Everton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:14:19 Güncelleme: 15:24:04

İngiltere Premier Lig'de Everton, evinde liderlik koltuğunda yer alan Chelsea'yi ağırlıyor. Peki Everton - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın tüm detayları...

EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Goodison Park'ta oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Jonathan Moss düdük çalacak. Türkiye saati ile 16:05'te oynanacak maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Everton, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Everton, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Chelsea, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Everton, evinde oynadığı son maçta Burnley'i 3-1 mağlup etti.

● Chelsea, deplasmanda oynadığı son maçta Manchester United'a 2-0 kaybetti.

● Everton, evinde oynadığı son 8 maçı kazandı ve oynadığı son 4 maçta kaybetmedi.

● Chelsea ve Everton arasında oynanan son maçta Chelsea sahadan 5-0 galip ayrıldı. 

MUHTEMEL KADROLAR

Everton: Maarten Stekelenburg, Ashley Williams, Mason Holgate, Phil Jagielka, Leighton Baines, Tom Davies, Morgan Schneiderlin, Ross Barkley, Idrissa Gueye, Romelu Lukaku ve Kevin Mirallas

Chelsea: Thibaut Courtois, Marco Alonso, Gary Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta, Nemanja Matic, N'Golo Kante, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Diego Coste ve Victor Moses

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