La Liga'da Granada küme düştü!

İspanya Ligi La Liga'da bugün oynanan Real Sociedad - Granada maçının ardından La Liga'da küme düşen ikinci takım belli oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Sociedad, Granada'yı konuk etti. Dakika 45'te Caros Vela'nın golüyle 1-0 öne geçen Sociedad, ilk yarıyı galibiyetle kapadı.

Dakika 65'te sahneye çıkan Adrian Ramos, skoru 1-1'e getiren golü atsa da dakika 84'te maçın skorunu belirleyen golü atan Juanmi, takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın ardından 3 puan alan Real Sociedad, puanını 61'e yükseltirken, ligde 20 puanda kalan Granada ise La Liga'ya Osasuna'nın ardından veda eden ikinci takım oldu.