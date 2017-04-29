İSPANYA HABERLERİ
29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Granada
FUTBOL

La Liga'da Granada küme düştü!

La Liga'da Osasuna'nın ardından Granada da küme düştü. Real Sociedad'a 2-1 kaybeden Granada, lige veda etti.

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:25:15 Güncelleme: 16:26:22

İspanya Ligi La Liga'da bugün oynanan Real Sociedad - Granada maçının ardından La Liga'da küme düşen ikinci takım belli oldu.

Anoeta Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Sociedad, Granada'yı konuk etti. Dakika 45'te Caros Vela'nın golüyle 1-0 öne geçen Sociedad, ilk yarıyı galibiyetle kapadı.

Dakika 65'te sahneye çıkan Adrian Ramos, skoru 1-1'e getiren golü atsa da dakika 84'te maçın skorunu belirleyen golü atan Juanmi, takımını 2-1 öne geçirdi.

Maçın ardından 3 puan alan Real Sociedad, puanını 61'e yükseltirken, ligde 20 puanda kalan Granada ise La Liga'ya Osasuna'nın ardından veda eden ikinci takım oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Espanyol - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Lider Barcelona, Espanyol deplasmanında
Las Palmas - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Las Palmas, Atletico Madrid'i ağırlıyor
Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FUTBOL

Real Madrid'in konuğu Valencia
Deportivo - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

Real Madrid, Deportivo'ya konuk oluyor