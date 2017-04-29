İngiltere Premier Lig'de Tottenham evinde Arsene Wenger yönetimindeki Arsenal'i konuk ediyor. Liderlik koltuğu için Chelsea'yı kovalayan Tottenham'da parola galibiyet. Peki Tottenham - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TOTTENHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

White Hart Lane Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Türkiye saati ile 18:30'da başlayan maç S Sport kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Tottenham, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Arsenal, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Tottenham, evinde oynadığı son 5 maçta Bournemoth'u 4-0 yendi.

● Arsenal, deplasmanda oynadığı son maçta Middlesbrough'u 2-1 mağlup etti.

● Tottenham, evinde oynadığı son 12 maçı da kazandı.

● Tottenham, evinde oynadığı son 17 maçı kaybetmedi.

● Ligde son 8 maçta Tottenham kazanıyor.

● Arsenal ve Tottenham arasında arasında oynanan son 3 maç berabere bitti.

MUHTEMEL KADROLAR

Tottenham: Hugo Lloris, Kyle Walker, Ben Davies, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dele Alli, Christian Eriksen, Victor Wanyama, Eric Dier, Moussa Dembele ve Harry Kane

Arsenal: Petr Cech, Kieran Gibbs, Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Nacho Monreal, Gabriel Paulista, Francis Coquelin, Mesut Özil, Granit Xhaka, Theo Walcott ve Alexis Sanchez