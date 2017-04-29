Kayserispor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 0

Mesut Bakkal'ı göreve getiren Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

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Ev sahibi ekip 19. dakikada Mabiala'nın golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. İlk yarının son anlarında Welliton Soares, Kenneth Omeruo'nun arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı, bu pozisyon sonrası Omeruo karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'den kırmızı kart gördü.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, 62 ve 83. dakikalarda Welliton'un golleriyle farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 sona erdi.

BAKKAL'DAN TARAFTAR TEŞEKKÜR

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "4 hafta sonra gelen galibiyetin benimle olması güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçı bırakmadılar. Güzel mücadele ettiler. 5 gün beraber olmamıza rağmen iyi cevap verdiler. İyi bir galibiyet oldu. Rakibin 10 kişi kalması bizim işimizi daha da kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Bu sonuçla, küme düşme hattının üzerinde bulunan Kayserispor puanını 30'a çıkardı. Aytemiz Alanyaspor ise 34 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

STAT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Mabiala, Levent Gülen, Erkan Kaş, Rajko Rotman, Sow (Dk. 78 Kubilay Sönmez) Lawal (Dk. 69 Nguemo), Varela (Dk. 69 Mendes), Umut Bulut, Welliton

TEKNİK DİREKTÖR: MESUT BAKKAL

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Gassama, Omeruo, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Efecan Karaca, Emre Nefiz (Dk. 61 Cenk Ahmet), Emre Akbaba (Dk. 72 Plet), Candeias, Fernandes

TEKNİK DİREKTÖR: SAFET SUSİÇ

GOLLER: Dk. 19 Mabiala, Dk. 62 Welliton, Dk. 83 Welliton (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 45 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 6 Sackey, Dk. 41 Fernandes, Dk. 64 Candeias (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 20 Erkan Kaş, Dk. 57 Rajko Rotman (Kayserispor)