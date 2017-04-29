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Mesut Bakkal: İyi bir galibiyet oldu

Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İyi bir galibiyet oldu" derken, Safet Susiç, "Galibiyeti onlar hak etti" açıklamasını yaptı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:18:05 Güncelleme: 19:20:01

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. Haftasında sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "4 hafta sonra gelen galibiyetin benimle olması güzel. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. Maçı bırakmadılar. Güzel mücadele ettiler. 5 gün beraber olmamıza rağmen iyi cevap verdiler. İyi bir galibiyet oldu. Rakibin 10 kişi kalması bizim işimizi daha da kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gördükleri kırmızı kartın ardından maçın bittiğini söyledi ve ekledi:

"Kayserispor'u tebrik ediyorum. İlk yarı iyi oynadık ama kırmızı kart gördükten sonra maç bizim için bitti. Zor olacağını biliyorduk. Haklı bir galibiyet aldılar" dedi.

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