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Real Madrid, Valencia'yı 2-1'le devirdi

La Liga'da şampiyonluk yarışını sürdüren Real Madrid, Valencia'yı sahasında 2-1 mağlup ederek zirveye yükseldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:34:37 Güncelleme: 19:36:29

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada ilk gol Cristiano Ronaldo'dan geldi. 27'nci dakikada sahne alan Portekizli, bu golle aynı zamanda tarihe geçti. Ronaldo, 367 golle Avrupa'nın altı büyük liginde en çok gol atan futbolcu oldu.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken Ronaldo, maçın 57'nci dakikasında bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Valencia, 82'nci dakikada Dani Parejo'nun golüyle beraberliği yakalasa da Marcelo'nun 86'ncı dakikada attığı gole engel olamadı.

Hafta içinde Deportivo'yu 6-2 mağlup eden Real Madrid, bu galibiyetle puanını 81'e yükselterek zirveye oturdu. Madrid temsilcisinin en yakın takipçisi Barcelona'yla arasındaki puan farkı ise 3.

Üst üste üçüncü maçını da kaybeden Valencia ise haftayı 40 puanla kapattı.

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