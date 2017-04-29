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29 NİSAN 2017
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Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
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Evkur Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 19:42:38 Güncelleme: 20:01:48

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1 - GÖZTEPE: 0

STAT: Malatya İnönü
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar, Dialiba (Dk. 88 Yiğitcan Erdoğan), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, Murat Yıldırım (Dk. 67 İrfan Başaran), Ayite (Dk. 71 Eren Tozlu)
GÖZTEPE: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Leo, Hakan Barış (Dk. 55 Kobakhidze), Jahovic, Gosso, Tanju Kayhan, Segbefia, Halil Akbunar (Dk. 82 Sinan Özkan), Lokman Gör, Tayfur Bingöl (Dk. 78 Emre Aygün)

GOL: Dk. 72 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Lokman Gör (Göztepe)
SARI KARTLAR: Dk. 40 Azubuike, Dk. 74 Murat Akça, Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 90+4 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 41 Tanju Kayhan, Dk. 43 Emre Can Coşkun, Dk. 67 Leo (Göztepe)

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