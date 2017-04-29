Sunderland küme düştü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, konuk ettiği Bournemoth'a 1-0 yenilerek bir alt lige düştü. Premier Lig'in 35. haftasında oynanan müsabakada Bournemouth'a 3 puanı getiren golü 88. dakikada Joshua King kaydetti.

Bu sezon oynadığı 34 maçın sadece 5'ini kazanabilen Sunderland, 21 puan toplayabildi. Sahadan 6 kez berabere ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, 23 defa ise rakiplerine mağlup oldu.

Fenerbahçe'de kiralık olarak bulunan Jeremain Lens'in de bonservisinin bulunduğu Sunderland, 34 maçta sadece 21 puan toplayabildi. Hollandalı yıldız, daha önce yaptığı açıklamada "Sözleşmem hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum ancak Sunderland'in küme düşmesi halinde birçok şey daha kolay olacaktır." demişti.

Sunderland kadrosunda ayrıca geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Jason Denayer de bulunuyor.