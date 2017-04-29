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Monaco, Toulouse'u 3-1 mağlup etti

Fransa Ligue 1'in lideri Monaco, Toulouse'u 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup etmeyi başardı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 20:20:55 Güncelleme: 20:27:48

Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında lider Monaco, Toulouse'u ağırladı. Mücadelede gol perdesini, tecrübeli futbolcu Ola Toivonen 46'ncı dakikada açtı. Monaco'nun cevabı, bundan 3 dakika sonra Kamil Glik'le geldi.

Ev sahibi ekibinin genç yıldızı Kylian Mbappe, 64'üncü dakikada Bernardo Silva'nın pasını gole çevirdi ve takımını öne geçirdi. 19 yaşındaki yıldız, bu golle birlikte ligdeki gol sayısını 14'e çıkardı. Karşılaşmanın son golünü Thomas Lemar, 75'inci dakikada attı.

Monaco, bu sonuçla yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı ve puanını 83'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki son mağlubiyetini 18 Aralık'ta oynanan ve 3-1 biten Lyon maçında almıştı. Paris Saint-Germain'le arasındaki puan farkıysa 3. Toulouse, haftayı 42 puanla kapadı.

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