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FUTBOL

Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."

29 Nisan 2017 Cumartesi, 22:39:41

  • 1 Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
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    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu. 

  • 2 Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
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    Lens, Fenerbahçe’ye gelmesiyle ilgili olarak, “Keşke kendime daha fazla yatırım yapsaydım. O zaman daha yüksek seviyelerde oynayan bir oyuncu olabilirdim.

  • 3 Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
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    Kariyerimde benim ‘iyi ki yapmışım’ dediğim nokta Fenerbahçe’ye imza atmam.

  • 4 Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
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    Buraya gelmeden önce beni ne beklediğini bilmiyordum ama şu anda baktığımda ‘iyi ki buraya gelmişim’ diyebiliyorum.

  • 5 Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
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    Ne beklediğimi bilmememe rağmen buraya geldim ve kariyerimde ikinci defa kiralık olarak bir kulüpte oynuyorum. 

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