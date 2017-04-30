FUTBOL
Jeremain Lens: "Fenerbahçe'ye gelmeden önce..."
29 Nisan 2017 Cumartesi, 22:39:41 | Güncelleme: 30 Nisan 2017 Pazar, 10:07:25
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Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, TRT Spor’a önemli açıklamalarda bulundu.
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Lens, Fenerbahçe’ye gelmesiyle ilgili olarak, “Keşke kendime daha fazla yatırım yapsaydım. O zaman daha yüksek seviyelerde oynayan bir oyuncu olabilirdim.
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Kariyerimde benim ‘iyi ki yapmışım’ dediğim nokta Fenerbahçe’ye imza atmam.
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Buraya gelmeden önce beni ne beklediğini bilmiyordum ama şu anda baktığımda ‘iyi ki buraya gelmişim’ diyebiliyorum.
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Ne beklediğimi bilmememe rağmen buraya geldim ve kariyerimde ikinci defa kiralık olarak bir kulüpte oynuyorum.
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Kiralık olarak oynamak kolay değil çünkü geri döndüğünüzde eski takımınıza her şeyi iyi yapmanız lazım ve genellikle döndüğünüzde artık sizi pek düşünmezler” dedi.
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‘KUPAYI İSTİYORUZ’
Hollandalı yıldız, “Tabi ki biz kupayı kazanacağımızı düşünüyoruz. Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek bizim açımızdan önemli.
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Final için 0-0 veya 1-1 bizim için yeterli sonuçlar bunu biliyoruz ama biz kazanmaya çalışacağız, kazanma isteğiyle saha çıkacağız.
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O karşılaşmada da istediğimiz sonucu alırsak Kasımpaşa veya Konya finaldeki rakibimiz olacak.
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Tabi ki kolay olmayacak çünkü Türkiye liginde hiçbir takım kolay değil” diye konuştu.