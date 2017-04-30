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30 NİSAN 2017
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Başakşehir'de ceza ve sakatlıklar can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Beşiktaş'la karşılaşacak Medipol Başakşehir'de ceza ve sakatlıklar can sıkıyor

30 Nisan 2017 Pazar, 10:29:18 Güncelleme: 10:31:58

Çaykur Rizespor maçından sonra yaşanan çirkin olaylar yüzünden 3 oyuncusuna PFDK tarafından ceza yağdırılan Başakşehir, F.Bahçe ile oynadığı kupa maçında da Mahmut Tekdemir’in burnunun kırılmasıyla ikinci şoku yaşamıştı. Abdullah Avcı’nın, cezalı olan as stoperleri Yalçın ve Epureanu’nun yerine uzun süredir şans bulamayan Bekir İrtegün ve Attamah’a görev vermesi bekleniyor. Orta sahada da Mahmut Tekdemir’in yerine Holmen görev yapacak.

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