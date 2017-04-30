"Olcay ve Yusuf ilk kez etkili olamadı"

Trabzonspor, karşısında bu kadar dirençli ve taktik disiplinine bağlı bir takım bulacağını hiç hesap edemedi ve hata yaptı. Düşünün, deplasmanda oynayan Gençlerbirliği’nin kullandığı korner sayısını ben unuttum. Ümit Özat’ın genel oyun anlayışı önce defans bloğunda etkili olmak ve sonrada kontrataklarla sonuca gidebilmekti. Trabzonspor’a gelince, rehavet ve nasılsa galip gelirim havası vardı. İlk yarı böyle geçti. Gençler’in planı da böylece tıkır tıkır işlemiş oldu.

Orta sahada Okay Yokuşlu’nun sakatlanması takım dengesini bozduğundan Trabzonspor’un iyice bocaladığını itiraf edelim. Yerine giren Castillo’nun bildik takım oyunundan uzak görüntüsü yine saç baş yoldurdu. Devamında Fırtına, topu 3. bölgede saklayamadığı içinde girdiği her pozisyonu garip bir şekilde harcadı. Kaleci Hopf’un da hakkını vermek gerekiyor, süper oynadı. İkinci yarıya bu kez işin ciddiyetinin farkına vararak başlayan Trabzonspor’da, 47. dakika N’Doye’un kritik pasında topla buluşan Rodallega’nın mutlak gol pozisyonunu kaçırmasının kendisine hiç yakışmadığını da söylememiz gerekiyor.

Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı da ilk kez etkili olamadılar diyebilirim. Ümit Özat’ın bu ikiliyi sürekli markajda tutması Trabzonspor’u iyice etkisiz hale getirdi. Sonuç olarak Fırtına, Avrupa yolunda altın değerinde iki puan bırakmış oldu. Ligin boyunun kısaldığı haftalara girildiğinde Bordo-Mavililer’de tabii ki bu durum moral bozar, can sıkar. Fakat yine de 5 maçta 15 puan topladıklarında zaten Avrupa’da mutlaka olurlar diye düşünüyorum.

Ersun Yanal hocaya burada büyük görev düşmektedir. Takımını bir an evvel toparlayıp motive etmesi gerekiyor. Ersun hoca tecrübesiyle bu işin altından bence kalkacaktır. Muharrem Usta yönetimi de hem hocasına hem de futbolcularına bu süreçte destek verip moral aşılaması yapacaktır.

"GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASI"

Trabzonspor’un Gençlerbirliği karşısında kaybettiği 2 puanda kaçın goller kadar rakibinde büyük etkisi vardı. Ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olan G.Birliği, çok iyi bir takım savunması uyguladı ve Trabzonspor’un istediği tempoyu yakalamasına izin vermedi.

HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ