Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (CANLI YAYIN)

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FENERBAHÇE- ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Ülker

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Fabiano, Şener, Sktrel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Alper, Aatıf, Lens, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

34. MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 33 lig karşılaşmasının 19'unu Fenerbahçe, 6'sını Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe, rakip filelere 66 gol attı, Çaykur Rizespor ise sarı-lacivertlilere 31 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

RİZESPOR 9 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, ligde 9 maçtır Fenerbahçe'yi yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Rize'de 2-1'lik skorla alan Karadeniz ekibi, daha sonra yaptığı 9 müsabakadan 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 16 lig maçında 11 galibiyet, 2 yenilgi, 3 beraberlik aldı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 32, Çaykur Rizespor 12 gol attı. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Fenerbahçe 2-1 galip geldi.

RİZE'NİN İSTANBUL'DAKİ SON GALİBİYETİ 1981'DE

Lige tutunma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi deplasmanda son olarak 1981'de mağlup edebildi. Karadeniz ekibi, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ettikten sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini, 1980-1981 sezonunda, 10 Mayıs 1981 tarihinde 3-2'lik skorla elde etti. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 14 lig maçından 11'ini Fenerbahçe kazandı, 3'ü berabere sonuçlandı, Çaykur Rizespor galibiyet alamadı.

İPTAL EDİLEN MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında ligde 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkarmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

FENERBAHÇE'DEN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Süper Lig'de yapılan son 10 maçın sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2006-2007 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2 - 1

2007-2008 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 1 - 1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2 - 4

2013-2014 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1 - 2

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 0 - 0

2014-2015 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2 - 1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1 - 5

2015-2016 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2 - 1

2016-2017 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 1 - 5