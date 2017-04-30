"Şampiyonluk Göztepe galibiyetinden geçiyordu"

Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, sahalarında 1-0 kazandıkları Göztepe maçında çok iyi mücadele ettiklerini ifade etti.

Karşılaşmada doğruları yaparak 3 puana ulaştıklarını anlatan Gündüz, "Göztepe karşısında çok önemli bir galibiyet aldık, mutluyuz. Göztepe galibiyeti şampiyonluğun şifresiydi." dedi.

Gündüz, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, rehavete kapılmadan mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Gelecek hafta Bandırmaspor ile karşılaşacaklarını ve bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini aktaran Gündüz, Bandırma maçında taraftardan destek istedi.

ÜÇ HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

TFF 1. Lig'de 30. haftayı 57 puanla kapatan Malatya ekibi, en yakın takipçileri olan Eskişehirspor ve Sivasspor aradaki 5 puan farkı korudu.

Ligin 27. haftasından bu yana galibiyet göremeyen Evkur Yeni Malatyaspor, bu sürede Ümraniyespor'a 1-0, Eskişehirspor'a 2-1 yenilirken, Giresunspor ile de 1-1 berabere kaldı. 3 maç sonra kazanan Malatya temsilcisi, geride kalan 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 de mağlubiyet elde etmiş oldu. Malatya ekibi, söz konusu müsabakalarda 44 gol atıp, kalesinde 29 gol gördü.

EVİNDE BAŞARILI

Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon iç saha maçlarındaki başarısıyla da dikkati çekiyor.

Stadının bakıma alınması nedeniyle 4'ü İstanbul'da olmak üzere bu sezon iç sahada 16 maça çıkan Malatya ekibi, bunların 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sini de kaybetti.

İstanbul'daki iç saha maçlarının tamamını kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, şu ana dek ev sahibi olduğu maçlarda aldığı 36 puanla ligin iç sahada en çok puan toplayan ekip unvanına da sahip oldu.