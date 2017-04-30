Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah, FIFA'daki görevinden istifa etti

Kuveyt'te kraliyet ailesi mensubu Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah, hakkında çıkan rüşvet iddiası sonrası Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ( FIFA) ve Asya Futbol Konfederasyonundaki (AFC) görevinden çekildi.



Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi de olan Şeyh Ahmed el-Fahad el-Sabah, rüşvet iddiası nedeniyle FIFA Konseyi ve AFC İcra Kurulu üyeliğinden çekildiğini, 10-11 Mayıs tarihlerinde Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleşecek FIFA Kongresi'nde de aday olmayacağını açıkladı.



Suçlamayı yalanlayan el-Sabah, "Bu iddiaların önümüzdeki FIFA ve AFC seçimlerinde, bölünme ve dikkati dağıtmaya sebep olmasını istemiyorum." ifadesini kullandı.



FIFA, ABD'de başlatılan soruşturmada elektronik dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden Guam Futbol Federasyonu Başkanı ve FIFA Denetim ve Uyum Kurulu Üyesi Richard Lai'ye 90 gün hak mahrumiyeti cezası vermişti. El-Sabah'ın ismi dosyada doğrudan yer almasa da Lai'nin, OCA ve Kuveyt Futbol Federasyonu üyesi de olan üst düzey bir FIFA yetkilisiyle irtibatından bahsedilmişti.



ABD savcılarının yaptığı açıklamaya göre, 950 bin dolar rüşvet aldığını itiraf eden Lai'nin en az 1,1 milyon dolar para cezasına çarptırılması kararlaştırılmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER