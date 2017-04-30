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Kemal Özdeş Kasımpaşa
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Kemal Özdeş: Bu programı yapanları kutluyorum

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisar Belediyespor'a evinde 2-0'lık skorla mağlup olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Kemal Özdeş, 3 puan kaybettikleri maçı değerlendirdi

30 Nisan 2017 Pazar, 15:51:32 Güncelleme: 16:01:33

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Akhisar Belediyespor maçı sonrasında soruları yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Akhisar Belediyespor'u kutluyorum aldıkları 3 puan için. Bu maç programını yapanları da kutlamak istiyorum. Bizim camiamız önemli bir camia. Son 4 lig maçından 2 puan topladık hala 10'ncu sıradayız. 37 puandayız ancak bazı yorumlara bakıyorum hedefi olmayan takım diyorlar. Kulübümüzün hedefi hep daha da iyiye doğrudur" ifadeleriyle maç programını hazırlayanları eleştirdi.

"9 GÜNDE 3 MAÇ OYNUYORUZ"
Özdeş, sözlerine "6. sıra ulaşılabilir' dedik bugünkü maç öncesi. Bu maç programları yapıldığında 9 günde 3 maç oynuyoruz ve Konyaspor maçını salı günü oynamak için girişimler yaptık. Ancak Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu perşembe ana kanalda maçı oynatacağını söylemiş ve isteğimiz yerine gelmedi. Bu programı yaparsanız, perşembe biten maçın ardından bugün oynanan maç içerisinde 60. dakikadan sonra oyuncularımın dakika 60'tan sonra pas atacak dermanı kalmaz" ifadeleriyle devam etti.

"BU YIL İLK KEZ BİR ANADOLU TAKIMINA YENİLDİK"
Deneyimli teknik direktör, 2017 yılında ligde ilk kez bir Anadolu takımına yenildiklerinin altını çizdi ve "Eşit şartlar altında olmuyor bu yarış. bu yarışta hak ve adalet unsuru, tüm takımlar için aynı şekilde işlemeli. Biz bu yıl ilk kez Anadolu takımına mağlup olduk. Bu isteğimizin neden iptal edildiğini birileri yorumlasın. Amacımız kalan 5 maçta iyi oyunlar oynamak, kupaya da hazır hale gelmek" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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