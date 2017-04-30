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Manchester United: 1 - Swansea: 1
FUTBOL

Manchester United: 1 - Swansea: 1

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, öne geçtiği maçta Swansea'yle 1-1 berabere kaldı

30 Nisan 2017 Pazar, 16:15:10 Güncelleme: 16:21:15

Premier Lig'i ilk 4'te bitirmek isteyen Manchester United ile kümede kalma mücadelesi veren Swansea karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçın 9. dakikasında Luke Shaw sakatlanarak kenara geldi, yerine Antonio Valencia oyuna girdi.

45. dakikada Rooney'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, 61. dakikada bu kez Eric Bailly'nin sakatlanmasıyla büyük şok yaşadı.

Gylfi Sigurdsson'un 79. dakikada frikikten attığı harika gol Swansea'ye beraberliği getirdi, ve bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu. 

65 puana sahip olan Manchester United 5. sırada kalırken, 32 puanlı Swansea ise 18. sırada yer aldı.

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