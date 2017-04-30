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Murat Memiş Fenerbahçe
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Murat Memiş'in Kadıköy hayali gerçek oldu

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı öncesinde bedensel ve zihinsel engelli Murat Memiş'in maç izleme hayalini gerçekleştirdi

30 Nisan 2017 Pazar, 16:27:34 Güncelleme: 16:29:32

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'nin bir konuğu daha vardı. Sarı-lacivertliler, bedensel ve zihinsel engeli bulunan 41 yaşındaki Murat Memiş'in, Kadıköy'de Fenerbahçe maçını izleme hayalini gerçekleştirdi. Memiş, Çorum Belediyesi, Fenerbahçe Fatih ve Kadıköy Şubeleri ile Fenerbahçeliler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda "Tek hayalim Kadıköy'de Fenerbahçe'yi izlemek" demişti.

Bu sözlerin üzerine Murat Memiş ve halası Pakize Memiş, sarı-lacivertli kulübün davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Murat Memiş ve halası, karşılaşma öncesinde Ülker Stadı'nı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. Memiş'e, arkasında isminin yazılı olduğu ve futbolcuların imzasının bulunduğu Fenerbahçe forması hediye edildi.

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