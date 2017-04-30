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Dudu Beşiktaş transfer açıklaması
FUTBOL

Dudu'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Brezilyalı futbolcu, geleceğiyle ilgili net konuştu

30 Nisan 2017 Pazar, 17:32:11 Güncelleme: 17:35:45

Brezilya'nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren Dudu, Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları için şu ifadeleri kullandı: "Hayır, böyle bir şey yok. Palmeiras'ta çok mutluyum. Burada mutluyum. Sözleşmemin bitmesini de daha çok var. Her zaman söylediğim gibi taraftar ve yönetim benden sıkılmadığı ve "Dudu artık yapamıyorsun, ayrılabilirsin" demedikleri sürece burada kalacağım. Böyle bir şey yaşanmazsa ömrümün sonuna kadar burada kalmayı planlıyorum."

Palmeiras'ta 7 numaralı formayı terleten Brezilyalı oyuncu, kulübüyle daha çok şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi: "Ligde daha çok şampiyonluklar hayal ediyorum. Paulista'yı daha önce kazanamadım. Brezilya Kupası ve Libertadores var. En büyük hayalim Palmeiras formasıyla Libertadores'i kazanmak. Uzun yıllardır bu kupayı kazanamıyoruz."

Şubat başında Palmeiras'la sözleşmesini 2020 yılına kadar Dudu daha önce Avrupa'da Dinamo Kiev forması giymişti. 25 yaşındaki oyuncu forvetin arkasındaki her bölgede oynayabiliyor.

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