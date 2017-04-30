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Galatasaray Bursa'ya ulaştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın Bursaspor ile yapacağı maç için Bursa'ya geldi

30 Nisan 2017 Pazar, 17:58:08 Güncelleme: 18:03:53

İstanbul'dan deniz otobüsüyle Mudanya'ya gelen Galatasaray kafilesi, buradan da otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Nilüfer ilçesindeki otele getirildi. Mudanya feribot iskelesi ve otel girişinde basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi. Bu arada az sayıdaki Galatasaray taraftarı da otel önüne alınmadı.

Bursaspor ile Galatasaray yarın saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


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