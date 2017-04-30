Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1'inci Lig'de 8 haftadır galip gelemeyen Balıkesirspor, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Boluspor penaltı atışından yararlanamadı. Bu skorla Balıkesirspor 36 puanda kalırken 47 puana ulaşan Boluspor, son 4 hafta öncesi Göztepe'yi geçip play-off hattına yükseldi.

Balıkesirspor: 1 - Boluspor: 2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Süleyman Abay, Mehmet Kapluhan, Candaş Erbil

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven (Dk. 90 Rahmi Anıl Başaran), Nizamettin Çalışkan, Cüneyt Köz, Burak Çalık, Doğa İşeri (Dk. 63 Mehmet Boztepe), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama (Dk. 72 Çağatay Vatan), Abdulkadir Özgen

Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, Akabueze (Dk. 72 Abdulkadir Özdemir), Ramazan Sal, Guido Koçer (Dk. 89 Te Vrede), Furkan Şeker, Andre Santos (Dk. 80 Hakan Arslan), Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Goller: Dk. 8 Burak Çalık (Balıkesirspor), Dk. 28 Poepon, Dk. 54 Akabueze (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Oğuzhan Çapar, Dk. 23 Bülent Cevahir, Dk. 64 Glumac, Dk. 87 Abdulkadir Özgen (Balıkesirspor), Dk. 34 Alim Öztürk, Dk. 90 Abdulkadir Özdemir (Boluspor)

MAÇTAN DAKİKALAR



3'üncü dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin ara pasıyla buluşan Burak'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.



7'nci dakikada Bolusporlu Guido Koçer'in şutunda top kaleci Vukovic'ten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.



8'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Foxi nefis bir ara pasıyla Burak'ı gördü. Burak bu kez kaleci Melih'i de çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 1-0.



28'inci dakikada skora eşitlik geldi. Furkan sağdan ortaladı, Poepon kafayla topu kaleci Vukovic'in solundan filelere gönderdi: 1-1.



İlk yarı 1-1 sona erdi.



54'üncü dakikada Boluspor üstünlüğü yakaladı. Andre Santos'un pasıyla ceza alanına giren Akabueze kaleci Vukovic'i de geçtikten sonra topu boş kaleye yuvarladı: 1-2.



62'nci dakikada Boluspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Poepon, Glumac'ın darbesiyle yerde kaldı. Hakem Süleyman Abay, penaltı noktasını gösterdi. Andre Santos'un vuruşunda Vukovic soluna giden topa iyi uzandı ve topu kornere çeldi.



71'inci dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest vuruşta top üst direğin üstünden az farkla auta gitti.



87'nci dakikada ev sahibinde Burak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı karıştı. Top Kadir'in eline çarptı, Balıkesirsporluların penaltı itirazlarına rağmen Hakem Abay oyunu devam ettirdi.