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30 NİSAN 2017
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Everton: 0 - Chelsea: 3
FUTBOL

Everton: 0 - Chelsea: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, konuk olduğu Everton'ı 3-0 yendi

30 Nisan 2017 Pazar, 18:39:37 Güncelleme: 18:43:03

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.

Ligde 35. hafta mücadelesinde Chelsea, Goodison Park'ta Everton'a konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi. İkinci yarıda üstün olan Chelsea, 66. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Lider Chelsea, 79. dakikada Gary Cahill ve 86. dakikada Brezilyalı futbolcusu Willian ile iki gol daha bularak, Everton karşısında mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Chelsea, 34 maç sonunda topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.

Günün diğer maçında ise Manchester City deplasmanda Middlesbrough ile 2-2 berabere kaldı.

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