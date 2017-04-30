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Tottenham: 2 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de haftanın maçında kazanan Arsenal'ı 2-0'la geçen Tottenham oldu

30 Nisan 2017 Pazar, 20:22:20 Güncelleme: 20:27:26

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham evinde Arsenal'la karşılaştı.

Londra derbisinde ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci devreye çok hızlı giren Tottenham, 55'te Dele Alli ile 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra ise bu kez sahneye Harry Kane çıktı ve penaltıdan attığı golle Tottenham'ın 2-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.

Bu sonuçla Tottenham puanını 77 yaparken, Arsenal ise 60 puanda kaldı.

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