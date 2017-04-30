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Demba Ba
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Demba Ba, golle döndü

Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta; Demba Ba sahalara golle döndü

30 Nisan 2017 Pazar, 21:37:54 Güncelleme: 21:40:01

Karşılaşmanın 78. dakikasında Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil olan Demba Ba, transferinin ardından sonra ilk kez şans bulduğu karşılaşmada gol buldu.

Siyah-beyazlı ekipte 2014-2015 sezonunda görev alan ve daha sonra Çin'e transfer olan tecrübeli oyuncu, devre arasında kiralık olarak yeniden kadroya dahil edilmişti.

Ligde en son 24 Mayıs 2015'te Galatasaray maçında oynayan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla son olarak 14 Mayıs 2015'te Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol atmıştı.

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