GALATASARAY HABERLERİ
30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Mecit Doruk Karbuz
FUTBOL

Galatasaray kampına özel misafir

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde yediği golden sonra ağlayan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılıların kampını ziyaret etti

30 Nisan 2017 Pazar, 23:56:25 Güncelleme: 23:58:13

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da yaşayan 7 yaşındaki Doruk, yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takımının kampını ziyaret etti.

Futbolcularla tanışan Doruk, hatıra fotoğrafı çektirdiği sarı-kırmızılı oyunculara formasını da imzalattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu!
BASKETBOL

Teşekkürler Banvit
Rıdvan Dilmen'den Göksel Gümüşdağ'a sert cevap
FUTBOL

"Biz de salaktık... Şampiyon olsan ne olur?"
Sosyal medyada Cengiz Ünder patlaması!
FUTBOL

"Yeni Neymar diye 50 Milyon euro'ya..."
Göksel Gümüşdağ: "Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz"
FUTBOL

"Beşiktaş'ı kardeş takım olarak görüyoruz"