Emenike'den tartışma yaratan hareket

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının 90+5. dakikasında Emenike, Rizespor’un Iraklı stoperi Ali Faez ile bir pozisyon sonrasında tartışma yaşadı.

Nijeryalı futbolcu, bunun ardından arkasını dönerek elini burnuna götürdü ve ‘kokuyorsun’ şeklinde bir harekette bulundu.

Emenike’nin bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi için PFDK’ya sevk edilip, edilmeyeceği merak konusu oldu.