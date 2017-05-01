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Emenike
FUTBOL

Emenike'den tartışma yaratan hareket

Fenerbahçe'nin Rize'yi 2-1 yendiği maça Emenike damga vurdu. Nijeryalı futbolcunun, Rizespor’un Iraklı stoperi Ali Faez'e ‘kokuyorsun’ şeklinde bir harekette bulunduğu görüldü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:39:56 Güncelleme: 09:45:38

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının 90+5. dakikasında Emenike, Rizespor’un Iraklı stoperi Ali Faez ile bir pozisyon sonrasında tartışma yaşadı.

Nijeryalı futbolcu, bunun ardından arkasını dönerek elini burnuna götürdü ve ‘kokuyorsun’ şeklinde bir harekette bulundu.

Emenike’nin bu hareketi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Nijeryalı futbolcunun bu hareketi için PFDK’ya sevk edilip, edilmeyeceği merak konusu oldu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    Bir fenerbahcili olarak edin allahtan bu ibrahimovic kadar unlu degil cekilmezdi yoksa
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