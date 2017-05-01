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Cengiz Ünder
FUTBOL

Cengiz Ünder Süper Lig'de 17 gole direkt etki etti

4 gün önce F.Bahçe karşısında kupada iki gol kaydeden Cengiz, dün Beşiktaş’a da aynı tarifeyi uyguladı. Ligdeki toplam gol sayısını 9’a çıkaran genç yetenek, yine toplamda yaptığı 8 asistle 17 gole katkı sağladı

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:50:17 Güncelleme: 10:28:24

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı farklı yendiği maça damga vuran isim yine Cengiz Ünder oldu... Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu daha 4 gün önce takımının kupada F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmada attığı 2 golle klasını konuşturmuştu. Dün de Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Cengiz maçın yıldızı oldu. İlk yarıda Vodafone Arena’da oynanan maçta da Kartal’ı boş geçmeyen genç yıldızın böylece Süper Lig’de en çok gol attığı takım Beşiktaş oldu.

LİGDE 7 GOLÜ VAR
Bu sezon toplam 37 resmi maçta forma giyen Cengiz Ünder, takımına da hatrı sayılır bir katkı sağladı. Ligde 7 gol, 5 asist; kupada 2 gol, 2 asist ve Avrupa’da 1 asistle oynayan genç yetenek toplamda 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkı sağladı. Cengiz Ünder aynı zamanda gelecek için A Milli Takım’ın değişmez ismi olacağını da gösterdi.

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