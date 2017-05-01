Cengiz Ünder Süper Lig'de 17 gole direkt etki etti

Medipol Başakşehir’in Beşiktaş’ı farklı yendiği maça damga vuran isim yine Cengiz Ünder oldu... Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu daha 4 gün önce takımının kupada F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmada attığı 2 golle klasını konuşturmuştu. Dün de Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsan Cengiz maçın yıldızı oldu. İlk yarıda Vodafone Arena’da oynanan maçta da Kartal’ı boş geçmeyen genç yıldızın böylece Süper Lig’de en çok gol attığı takım Beşiktaş oldu.



LİGDE 7 GOLÜ VAR

Bu sezon toplam 37 resmi maçta forma giyen Cengiz Ünder, takımına da hatrı sayılır bir katkı sağladı. Ligde 7 gol, 5 asist; kupada 2 gol, 2 asist ve Avrupa’da 1 asistle oynayan genç yetenek toplamda 9 gol, 8 asistle 17 gole direkt katkı sağladı. Cengiz Ünder aynı zamanda gelecek için A Milli Takım’ın değişmez ismi olacağını da gösterdi.

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