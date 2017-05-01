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Yusuf Yazıcı: "Avrupa'ya gideceğiz"

Trabzon’da ligin bitimine 5 hafta kala Gençlerbirliği’ne kaptırılan iki puan moral bozukluğu yaratırken, genç yıldız Yusuf Yazıcı panik yapmaya gerek olmadığını ve Avrupa’ya gideceklerini söyledi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:12:13 Güncelleme: 10:20:01

Çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ancak gol atamadıklarını belirten 20 yaşındaki orta saha, “İki puan bıraktık. Fakat bu demek değildir ki Avrupa kupalarına katılamayacağız. Avrupa bizim hakkımız. 5 maçımız daha kaldı. Bu karşılaşmalarda 3 puan aldığımızda Avrupa kapısı bize aralanacaktır” ifadelerini kullandı.

OKAY SEVİNCİ

Fırtına’nın en istikrarlı oyuncularından Okay Yokuşlu, Gençlerbirliği maçını tamamlayamamış ve daha riskli bir sakatlık endişesine karşın da oyundan alınmıştı.

Okay’a yapılan tetkikler sonucunda sağ arka adalesinde çekme olduğu saptandı ve genç oyuncunun tedavisini hemen başlandı.

23 yaşındaki oyuncunun durumun ciddi olmadığı ve kayseri’ye karşı oynayabileceği ifade edildi. Bu haber teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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